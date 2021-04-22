Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал победу его команды в матче против Кадиса.

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал нанес визит андалузскому Кадису, и одержал достаточно уверенную победу за счет трех результативных ударов в первом тайме (3:0).

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан в своем послематчевом интервью высоко оценил старания своей команды в данном поединке, благодаря чему действующий чемпион Испании продолжил свое участие в чемпионской гонке.

"Мы продолжаем бороться за победу еще в двух турнирах в этом сезоне, а сегодня сумели набрать три важных очка. Однако, впереди еще очень много работы.

Было важно правильно начать игру против Кадиса. Если вам удается получить преимущество 3:0 к перерыву, то во втором тайме вы начинаете совершенно по-другому управлять своей командой. Это то, через что мне посчастливилось сегодня пройти. Хорошая победа, громкая. Мои ребята серьезно подошли к делу, и я счастлив наблюдать за их успехом.

Мы играли с тремя защитниками позади и двумя очень атакующими игроками, такими как Марсело и Одриосола, по флангам. Задумка себя оправдала. Каждый может говорить о нашем построении все, что ему угодно, но для нас важен тот объем давления, которой мы добавляем в свою игру, и то, как мы защищаемся по этой схеме. Сегодня мы очень хорошо оборонялись. Уже три игры кряду без пропущенных мячей — для меня это принципиальный момент.

Это заслуга всех игроков. С учетом потерь, понесенных нами из-за COVID-19, травм и других причин, в работу вовлечены все футболисты, и, с точки зрения системы, мы адаптируемся к ситуации уже непосредственно на поле. Мы начали с трех центральных защитников, а затем мы играли 4-3-3 с Карвахалем и Мигелем Гутьерресом, который дебютировал. Нам понадобятся все игроки до конца сезона", — подытожил французский специалист.

Кроме того, Зидан объяснил причины отсутствия Луки Модрича в заявке на отчетную игру: "Его беспокоит спина. Думаю, что это ненадолго. Мы посмотрим за его состоянием завтра, и я надеюсь, что он сможет быть с нами в следующей игре".

В следующем туре мадридский Реал будет на своем поле принимать севильский Бетис.