Испания

Долгое время он лечился от мышечной травмы.

В 22:00 на Камп Ноу стартует матч 31 тура Ла Лиги между Барселоной и Хетафе. Стали известны стартовые составы. Отметим, что с первых минут сыграет Серхи Роберто. Воспитанник Барсы ровно пять месяцев назад последний раз выходил в стартовом составе на матч чемпионата. Немного игрового времени он получил в проигранном поединке с Реалом (1:2) и в триумфальном матче Кубка Испании против Атлетика (4:0).

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Де Йонг — Месси, Гризманн, Педри.

Запасные: Де Ла Фуэнте, Араухо, Дест, Мориба, Пенья, Пуч, Пьянич, Тенас, Тринкао, Умтити, Фернандес, Фирпо.

Хетафе: Сориа - Иглесиас Санчес, Даконам, Чакла, Чема — Суарес, Максимович, Аленья, Кукурелья — Кубо, Анхель.

Запасные: Акуругу, Хосете, Абдулай, Араибарри, Мата, Ньянг, Поведа, Портильо, Тимор, Унал, Эчеита, Янес.