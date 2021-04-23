Испания

Команда Рональда Кумана вернулась на третье место чемпионата Испании.

В матче 31 тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу принимала середняка первенства – Хетафе.

На 8-й минуте каталонцы вышли вперед. Бускетс идеальной передачей из глубины вывел Месси на свидание с Сориа. Аргентинец здорово сыграл корпусом против защитника и ударом с левой сделал счет 1:0.

Через 4 минуты гости сравняли счет. Кукурелья прострелил во вратарскую на Анхеля, у которого удар не получился. Но тут «на помощь» пришелся Ленгле, подставившись под удар и переправив мяч в ворота мимо Тер Штегена. 1:1.

Когда казалось, что команда из пригорода Мадрида может навязать борьбу каталонцам и зацепиться за очки, они на ровном месте привезли гол в свои ворота. На экваторе первого тайма ужасную ошибку совершил Чакла. Защитник перехватил мяч после заброса Гризманна на ход Месси, но вместо того, чтобы выбить, решил отдать пас назад. Голкипер не был готов к такому и проскочил мимо мяча. Курьез, который помог Баре выйти вперед. 2:1.

Морально подсевший Хетафе пропустил третий еще до перерыва. Месси ворвался в штрафную и пробил в штангу. Мяч вернулся к Лео и после добивания все-таки оказался за линией ворот. Дубль аргентинца – 3:1.

На второй тайм Барселона вышла несколько вальяжно и поплатилась за это. Гости сумели сократить счет. А сделал это Унал, который сам заработал пенальти в борьбе с Араухо, и сам его реализовал. 3:2.

До конца матча присутствовало стойкое ощущение, что если Барса и упустит победу, то это произойдет случайно. Впрочем, каталонцы развеяли все сомнения, забив четвертый за несколько минут до финального свистка. Отличился Араухо, успешно сыграв при подаче с углового в исполнении Месси. 4:2.

А жирную точку в матче поставил Гризманн, реализовав пенальти в компенсированное время, которое сам и заработал. 5:2.

Каталонцы набирают 68 очков и возвращаются на третье место. В следующем туре они на выезде сыграют против непростого Вильярреала.

Хетафе остался на 15-й строчке турнирной таблицы. Через два дня «синие» проведут выездной матч против Уэски.

Барселона — Хетафе 5:2

Голы: Месси, 8, 33, Чакла, 28 (автогол), Араухо, 87, Гризманн, 90+2 (с пенальти) — Ленгле, 12 (автогол), Унал, 69 (с пенальти).

Барселона: тер Штеген — Мингеса (Умтити, 75), Пике (Араухо, 46), Ленгле (Мориба, 46) — Роберто (Тринкан, 64), де Йонг, Бускетс, Педри, Альба — Месси, Гризманн.

Хетафе: Сориа — Суарес, Даконам, Чакла, Кукурелья (Коффи, 46) — Аленья (Абдулай, 46), Чема (Миранда, 76), Максимович (Арамбарри, 46) — Иглесиас, Анхель (Унал, 63), Кубо.

Предупреждения: Ленгле, 6, Араухо, 68.