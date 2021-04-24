Испания

Украинский голкипер высказался о возможном возвращении звездного португальца в мадридский гранд.

Некоторые спортивные СМИ продолжают пестрить заголовками о том, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может вернуться в Реал, который он покинул летом 2018 года. Украинский голкипер мадридского гранда Андрей Лунин прокомментировал эти слухи.

"Я бы не сказал, что это сильно обсуждается. Это раздувается и делается прессой, поэтому тяжело что-то сказать. В Реале все будут рады возвращению Роналду".

"Поработать с лучшим нападающим, посмотреть на себя на его фоне — это шанс, который выпадает раз в жизни", — заявил Лунин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин входит в сферу интересов трех клубов Ла Лиги, в числе которых оказался Реал Бетис, Гранада и Эйбар.