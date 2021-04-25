Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал потерю важных очков в Ла Лиге.

Накануне первого поединка полуфинального раунда Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси, мадридский Реал самостоятельно создал себе проблемы на внутренней арене, сыграв в безголевую ничью на своем поле против севильского Бетиса (0:0) в рамках 32-го тура национального первенства.

На послематчевом интервью главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан попытался найти причины потери важных очков со стороны его команды.

"Нам не хватило агрессивности, и мы потеряли два безусловно важных очка. В обороне все было в порядке, но в атаке всегда чего-то не хватало. Мы плохо провели стартовый отрезок поединка, не сумев наладить игру в пас сходу. Где-то проигрывали верх, где-то недобегали. Вот и результат. Мы сыграли вничью и мне показалось, что мы не такая уж хорошая команда.

Сегодня мы потеряли, но во вторник (первый матч против лондонского Челси в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА — ред.) я жду от своих подопечных совершенно другой игры. Нам также предстоит проделать еще долгий путь до концовки сезона в Ла Лиге, в которой у нас остается еще достаточно шансов на успех. Пять игр — это очень много. Главное сейчас — восстановиться в полной мере перед ключевыми играми сезона", — подытожил французский специалист.

Зидан также рассказал о кадровом потенциале своей команды перед игрой против Челси: "Мы надеемся поставить на ноги Крооса и Менди до первой полуфинальной игры. Также, сегодня впервые вышел на поле после травмы Эден Азар (77-я минута — ред.). Он выглядел очень хорошо, и я рад видеть его в игре. Мы знаем о его сильных сторонах, и собираемся на них положиться в заключительной фазе сезона.

Около 20-и минут сегодня провел и Дани Карвахаль. Я не знаю, будет ли он готов ко вторнику в полной мере, но смотрю на его текущее состояние с оптимизмом", — завершил свое выступление наставник "бланкос".

Напомним, что матч Реал — Челси состоится во вторник, 27 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. А в следующем туре испанской Ла Лиги мадридский клуб сыграет домашний поединок против Осасуны.