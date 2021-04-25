Испания

Подопечные Диего Симеоне лишились последнего права на ошибку.

Воскресную часть поединков 32-го тура испанской Ла Лиги завершало достаточно принципиальное "атлетическое" дерби в Бильбао, в рамках которого местный Атлетик принимал мадридский Атлетико — неизменного лидера национального первенства уже долгое время. Однако, встречи между данными командами никогда не были скучными, ведь с какой стороны не подойди к истории взаимоотношений этих двух команд, везде можно будет отыскать конфликт. В том числе, политического характера.

Коллектив Диего Симеоне совершал визит в гости к команде из середины турнирной таблицы, которая, по большому счету, находится в относительной безопасности от зоны вылета. И тем не менее, прием "матрасникам" устроили просто ошеломляющий. Баски не стали скромничать, и уже на восьмой минуте подачу Андера Капы от лицевой на правом фланге из пределов вратарской завершил удачно выскочивший между двух центральных защитников Беренгер. Самое время было гостям хвататься за голову, ведь игра пошла явно не по их изначальному плану.

Атлетико сразу начал играть в нервный футбол, поэтому допускал достаточно много невынужденного брака даже в простых ситуациях. Постоянные подачи с флангов в штрафную тоже не были эффективным решением — некому было за них цепляться. Большинство атак соперников команда Марселино читала еще на дальних подступах, поэтому еще до перерыва изначальные 4-4-2 у "матрасников" превратились в привычные 5-3-2, но и это слишком мало дало для атаки.

Еще и перерыв подоспел не в самый удобный момент — Атлетик вышел заряженным свежими силами на второй тайм, и уже на 58-й минуте мог закрывать игру, однако Сансет с лицевой границы штрафной запустил мяч в перекладину мощным ударом. Симеоне после этого момента бросил все доступные карты на стол, в результате чего получил ситуативное преимущество. На 77-й минуте Атлетик забил хорошо знакомым ему способом: Карраско с углового на левом фланге подал на ближнюю, а Савич затылком переправил мяч в дальнюю девятку.

И все бы ничего, но у хозяев поля этот компоненты игры также хорошо налажен. Только соперники начали строить планы на финальный штурм, как в ответ им пошла подача с аналогичного стандарта на той же самой стороне поля, но уже в центр штрафной. Мартинеса бросили одного перед вратарской защитники, за что и получили потом порцию кривляний на камеру от праздновавшего результативный удар головой под перекладину соперника. Сколько там было преимущества? +14? А так и не скажешь.

В следующем туре баскский Атлетик будет на своем поле принимать Вальядолид, а мадридский Атлетико проведет гостевую игру против Эльче.— Атлетико 2:1Беренгер, 8, Мартинес, 86 — Савич, 77Симон — Капа (Лекуэ, 46), Нуньес, Мартинес, Баленсиага — Беренгер (Гомес, 82), Д. Гарсия, Венседор (Весга, 71), Морсильо — Вильялибре (Вильямс, 70), Сансет (Лопес, 75).Облак — Триппьер (Фелиш, 59), Савич, Фелипе, Лоди — Феррейра Карраско, Эррера (Лемар, 59), Коке, Сауль (Суарес, 59) — Корреа (Торрейра, 64), Льоренте.Предупреждения: Сансет, Венседор, Д. Гарсия, Лопес — Льоренте, Торрейра.