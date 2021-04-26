Испания

Диего Симеоне подыскивает защитников для усиления обоймы.

Согласно сообщению испанского ресурса Gol Digital, мадридский Атлетико ведет наблюдение за защитником лондонского Челси Сезаром Аспиликуэтой с целью усиления собственной обоймы в ближайшее трансферное окно.

Поскольку "матрасники" поставлены перед фактом завершающихся в следующем году контрактов у игроков обороны Шиме Врсалько и Кирана Триппьера, а также существует риск ухода Хосе Марии Хименеса, то Диего Симеоне намерен в кратчайшие строки обзавестись новыми футболистами на данные позиции.

Универсализм испанского защитника "пенсионеров" позволяет закрывать обе проблемные зоны правого фланга и центра обороны, однако, наряду с Аспиликуэтой, Атлетико также интересуется возможностью приобретения Никласа Зюле из мюнхенской Баварии, что делает испанца не первоочередной целью для возможного трансфера.

Действующее соглашение Сезара с Челси завершается также летом следующего года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.

В текущем сезоне Аспиликуэта принял участие в 35-и матчах за свой клуб, отдав две голевые передачи и совершив один результативный удар.