Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги Атлетик дома поделил очки с Вальядолидом (2:2).

В первом тайме команда из Бильбао смогла выйти вперед благодаря точному удару Морсильо. Однако все самое интересное происходило во второй половине игры.

Сначала на 70-й минуте Орельяна счет сравнял благодаря голевой от Плано. Но уже на 76-й свой момент не упустил Рауль Гарсия, 2:1. Все же Вальядолид сумел отыграться. Точный удар на счету Вайссмана.

Атлетик — Вальядолид 2:2

Голы: Морсильо, 14, Гарсия, 76 — Орельяна, 70, Вайссман, 85

Атлетик: Унаи Симон, Мартинес, Де Маркос, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Рауль Гарсия, 62), Дани Гарсия, Морсильо (Уильямс, 62), Унаи Лопес (Весга, 72), Беренгер (Ибаи Гомес, 62), Вильялибре (Уильямс, 72).

Вальядолид: Масип, Янко, Начо Мартинес, Эль-Ямик, Хоакин Фернандес (Гвардиола, 79), Алькарас (Меса, 62), Сан-Эметерио (Оливас, 79), Орельяна (Эрвиас, 79), Плано, Вейсман, Маркос Андре (Мичел, 62).