Испания

Мадридцы хотят усилить атакующую линию.

Реал планирует обменять Луку Йовича на форварда Айнтрахта Ф Андре Силву в ближайшее трансферное окно, сообщает Bild.

Сербский нападающий перешел в стан мадридцев летом 2019-го года как раз из стана франкфуртской команды.

Однако дела Йовича в Реале не заладились, а потому он отправился в аренду в Айнтрахт. Судя по всему, Зинедин Зидан не рассчитывает на форварда.

Отметим, что в текущем сезоне Андре Силва отметился 25 забитыми голами в чемпионате Германии.