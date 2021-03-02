Германия

Нападающим франкфуртского клуба интересуются английский и испанский гранды.

Форвард Айнтрахта Андре Силва пошутил в ответ на вопрос о своей трансферной стоимости.

"Сколько я стою? Думаю, около 105 миллионов евро. Шучу. По-моему, я слышал что-то про 30 миллионов или около того.

Все завышают цену, торгуя своим товаром. Что бы ни происходило вокруг, самое важное — то, что я могу делать на поле", — цитирует португальца O Jogo.

В 2017 году Андре Силва перешел в Милан за 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед присоединился к Атлетико в борьбе за Андре Силву.

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