Нападающим франкфуртского клуба интересуются английский и испанский гранды.
Андре Силва, getty images
02 марта 2021, 11:51
Форвард Айнтрахта Андре Силва пошутил в ответ на вопрос о своей трансферной стоимости.
"Сколько я стою? Думаю, около 105 миллионов евро. Шучу. По-моему, я слышал что-то про 30 миллионов или около того.
Все завышают цену, торгуя своим товаром. Что бы ни происходило вокруг, самое важное — то, что я могу делать на поле", — цитирует португальца O Jogo.
В 2017 году Андре Силва перешел в Милан за 38 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед присоединился к Атлетико в борьбе за Андре Силву.
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