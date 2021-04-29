Похоже, звездный аргентинец передумал покидать Камп Ноу.
Лионель Месси, Getty Images
29 апреля 2021, 18:25
Контракт нападающего Лионеля Месси с Барселоной истекает в конце текущего сезона, поэтому футболист рискует покинуть каталонский гранд на правах свободного агента.
Тем не менее, как сообщает Telediarios de TVE, отец и агент звездного аргентинца Хорхе Месси провел встречу с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой, во время которой были сделаны первые шаги к заключению нового соглашения.
Отмечается, что сам Лионель Месси намерен продолжить свою карьеру в Барселоне, о чем его отец уведомил Лапорту во время встречи.
Напомним, ранее президент каталонского клуба лично высказывался по поводу ситуации с будущим аргентинца, заявив об уверенности в подписании нового контракта.