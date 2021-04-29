Испания

Похоже, звездный аргентинец передумал покидать Камп Ноу.

Контракт нападающего Лионеля Месси с Барселоной истекает в конце текущего сезона, поэтому футболист рискует покинуть каталонский гранд на правах свободного агента.

Тем не менее, как сообщает Telediarios de TVE, отец и агент звездного аргентинца Хорхе Месси провел встречу с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой, во время которой были сделаны первые шаги к заключению нового соглашения.

🔴 Según ha podido confirmar TVE, Leo Messi ha dado el primer paso para quedarse en el Barça.



Su padre y agente, Jorge Messi ya se ha reunido con el presidente Joan Laporta para comunicarle que la intención de Leo es seguir en el Barça.



📺https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/bY8D8wSCsV — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 29, 2021

Отмечается, что сам Лионель Месси намерен продолжить свою карьеру в Барселоне, о чем его отец уведомил Лапорту во время встречи.

Напомним, ранее президент каталонского клуба лично высказывался по поводу ситуации с будущим аргентинца, заявив об уверенности в подписании нового контракта.