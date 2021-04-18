Испания

Президент каталонского клуба выразил уверенность в успешности переговоров с аргентинцем.

Сразу после окончания триумфального для каталонской Барселоны финального поединка Кубка Испании-2020/21 против баскского Атлетика (4:0), журналисты локального издания Marca сумели застать празднующего успех свей команды президента клуба Жоана Лаорту, и задать ему вопрос относительно статуса переговоров о продлении контракта с автором дубля в отчетном поединке — Лионелем Месси.

"Лео — лучший в мире, он глубоко укоренился в клубе. Я убежден, что он хочет остаться, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы заставить его остаться", — выразил заверение футбольный функционер.

Напомним, что действующее соглашение игрока с клубом подходит к концу уже в июне текущего года, а во время зимней трансферной кампании Месси не стал переходить к активным контактам с "сине-гранатовыми", ожидая результатов президентских выборов.

33-летний футболист в текущем сезоне провел уже 40 матчей за Барселону, в которых 31 раз отличался в воротах соперников и еще 13 раз помогал это сделать партнерам по команде.

Увеличить собственные показатели результативности уже в следующем домашнем матче каталонской Барселоны в рамках Ла Лиги, в котором "блаугранас" сыграют против Хетафе.