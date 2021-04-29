Испания

"Сине-гранатовые" упустили возможность возглавить таблицу Ла Лиги.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Барселона потерпела домашнее поражение от Гранады со счетом 1:2, тем самым упустив возможность опередить Атлетико с Реалом и возглавить турнирную таблицу.

Стоит отметить, до сегодняшнего дня Гранаде ни разу не удавалось одержать победу над "сине-гранатовыми" на Камп Ноу.

Также интересно, что футболисты команды-гостей владели мячом всего 19% игрового времени, что, впрочем, не помешало им записать в свой актив сенсационные три очка.

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