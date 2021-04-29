Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Барселона потерпела домашнее поражение от Гранады со счетом 1:2, тем самым упустив возможность опередить Атлетико с Реалом и возглавить турнирную таблицу.

Эта победа стала для гостей первой в истории на Камп Ноу, при этом владели они мячом всего 19% игрового времени.

Видео голов и обзор матча:

Барселона — Гранада 1:2

Голы: Месси, 23 — Мачис, 63, Молина, 79.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Дембеле, 72), Пике, Умтити — Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс (Тринкао, 81), Мориба (Педри, 73), Альба — Месси, Гризманн.

Гранада: Эскандель — Виктор Диас, Херман Санчес, Неуэн Перес — Фулькье, Эррера, Этеки (Гоналон, 61), Кини — Луис Суарес, Сольдадо (Молина, 61), Мачис (Марин, 76).

Предупреждения: Сольдадо, 20, Неуэн Перес, 43