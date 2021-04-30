Испания

Однако, новое соглашение не такое уж и продолжительное.

Как сообщает официальный сайт каталонской Барселоны, клубу удалось достичь договоренности с центральным защитником Оскаром Мингесой в вопросе о продлении действующего контракта.

Новые сроки завершения соглашения сдвинуты во времени не так уж и далеко — на лето 2023 года, однако при этом в контракт была вписана сумма отступных за футболиста в размере 100 млн евро.

Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает игрока более скромно — в 10 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний Мингеса провел уже 37 поединков за основную команду, забив при этом два гола и отдав три результативные передачи.

Напомним, что свой путь в составе "взрослой" команды Барселоны футболист начал в ноябре прошлого года, а его дебют в Лиге чемпионов УЕФА пришелся на игру против киевского Динамо (4:0) в столице Украины, в которой он отметился результативной передачей.