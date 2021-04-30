Испания

Александр Пузик — об известных игроках клубов Ла Лиги, чей контракт истекает этим летом.

Трансферный период — это всегда интересно. Ныне все процессы вокруг него проходят не так захватывающе по понятным причинам, однако перед открытием трансферного окна всегда есть интриги и всегда найдется о чем поговорить. В этом материале речь пойдет об известных футболистах чемпионата Испании, чей контракт с действующим клубом подойдет к завершению в конце сезона. Из обширного списка мы постарались выделить десять футболистов, которые готовы продолжать играть на высоком уровне, несмотря на все окружающие их проблемы.

Факундо Феррейра, Марко Дмитрович, Аисса Манди, Нолито, Альваро Негредо, Cиндзи Оказаки, Роберто Сольдадо, Педро Леон, Хайме Мата, Мигель Анхель Мойя, Родриго Эли, Хайме Коста, Аугусто Фернандес и другие не попали в наш список по разным причинам. Например, бывший игрок Шахтера Феррейра после провалов в Бенфике, Эспаньоле и Сельте никому в топ-лигах не будет нужен. Кипер Эйбара Дмитрович и центрбек Бетиса Манди на все 100% останутся востребованными клубами Ла Лиги, однако они мало известны широкой аудитории и вам вряд ли будет интересно читать именно о них. Оказаки, Негредо и Сольдадо уже в солидном возрасте (всем по 35) и они сейчас просто слабее тех, кто все-таки попали в наш список. И так далее.

Ах да. Великий Хоакин. В свои 39 он продолжает играть за Бетис и выполнять важную роль в отведенные ему минуты. Два месяца назад ветеран говорил, что тело приказывает ему продолжать играть. Изменилась ли ситуация сейчас? Узнаем летом, когда Бетис объявит о его будущем. Это будет либо триумфальное завершение карьеры, либо же продление на еще один сезон.

А теперь переходим к нашей десятке. Поехали!

Серхио Эскудеро

Нынешний клуб: Севилья

Возраст: 31 год

Позиция: защитник

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Статистика: 12 матчей, 1 ассист

Эскудеро вот уже два года греет скамейку запасных, так что ему точно нужно уходить из Севильи. Сперва Серхио проиграл конкуренцию Серхио Регилону, а затем и Маркосу Акунье. Эскудеро "всего" 31 года, и он хочет играть. Поэтому летом Эскудеро сменит клубную прописку. Варианты? Пока особых слухов нет, но, cкорее всего, Cерхио пойдет на понижение.

Вероятность продления контракта: 5%

Эльяким Мангала

Нынешний клуб: Валенсия

Возраст: 30 года

Позиция: защитник

Трансферная стоимость: 2,5 миллионов евро

Статистика: 8 матчей

Карьера Эльякима вот уже несколько лет идет по нисходящей, хотя ему "всего-то" 30 лет и у него есть все шансы провести еще несколько лет на высоком уровне. 7 лет назад Ман Сити заплатил за него 45 миллионов евро, а сегодня он сидит на скамейке в Валенсии. Пусть и не только по игровым причинам...

Мангала так и не смог полностью окрепнуть после той страшной травмы колена в матче за Эвертон в 2018 году, которая вывела его из игры почти на два года. С Валенсией контракт продлен не будет, но это и к лучшему. Будущее лето — возможность перезапуска. Пожалуй, последний шанс вернуться на былой уровень.

Вероятность продления контракта: 5%

Томаш Вацлик

Нынешний клуб: Севилья

Возраст: 32 года

Позиция: голкипер

Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Статистика: 7 матчей, 11 пропущенных, 1 матч на ноль

Севилья приобрела Вацлика у Базеля в 2018 году на место основного голкипера. Томаш сразу отлично себя показал и почти два сезона был самой надежностью. Однако в конце прошлого сезона арендованный у Жироны Буну начал феерить в Лиге Европы и стал чуть ли не главной причиной победы "нервионцев" в этом турнире. Севилья отреагировала на успехи голкипера тут же и выкупила его контракт. Вацлик отправлился на скамейку запасных и пребывает там по сей день. 7 матчей за сезон — Томаш явно хочет большего. И заслуживает этого. Поэтому летом он сменит клубную прописку, а Севилья будет искать нового сменщика для Буну.

Вероятность продления контракта: 5%

Руй Силва

Нынешний клуб: Гранада

Возраст: 27 лет

Позиция: голкипер

Трансферная стоимость: 12 миллионов евро

Статистика: 45 матчей, 64 пропущенных, 14 матчей на ноль

И еще один голкипер в нашем списке. Правда случай совершенно иной. Руй Силва ныне в самом расцвете сил и демонстрирует отличную игру. Этот футболист точно пойдет на повышение. Вполне возможно, что в другой чемпионат. Пока что информации о его переговорах с будущими работодателями не было, но это вопрос времени.

Вероятность продления контракта: 20%

Кевин Гамейро

Нынешний клуб: Валенсия

Возраст: 33 года

Позиция: форвард

Трансферная стоимость: 3,5 миллионов евро

Статистика: 23 матча, 4 гола, 1 ассист

Гамейро растерял форму к 33 годам. К сожалению, он лишь отдаленно и эпизодами напоминает себя лучшего образца. 4 гола за сезон — явно не то, что должен показывать форвард любого клуба. Речи о новых переговорах с Валенсией нет, поэтому француз летом наверняка уйдет. На что он может рассчитывать? Максимум — клуб уровня Лиги Европы. Громко хлопнуть дверью футболист наверняка захочет.

Вероятность продления контракта: 5%

Хесус Навас

Нынешний клуб: Севилья

Возраст: 35 лет

Позиция: защитник

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Статистика: 39 матчей, 6 ассистов

Навасу уже 35 лет, но даже в таком солидном, как для футболиста, возрасте он даст фору многих молодым футболистам. Хесус и в этом сезоне продолжает быть основным игроком и является капитаном. А Севилья, между прочим, — участник чемпионской гонки. Только не смейтесь, "нервионцы" очень хороши и могут удивить всех.

Как минимум, отвоевать третье место, cкажем, у Реала команде Лопетеги вполне по силам (особенно учитывая факт очной встречи сразу после игры "бланкос" против Челси). Почему до сих пор с Навасом не продлили контракт? Хороший вопрос. А вспоминая насколько преданным Навас остается клубу и сколько он ему уже успел дать, можно удивиться еще больше. Такие парни нужны Ла Лиге. Будем надеяться, что контракт все-таки продлят.

Вероятность продления контракта: 80%

Лукас Васкес

Нынешний клуб: Реал

Возраст: 29 лет

Позиция: полузащитник

Трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Статистика: 34 матча, 2 гола, 8 ассистов

Васкес — важный игрок для Зинедина Зидана. Лукас понимает свой статус и пытается выжать максимум из ситуации. Игрок просит трехлетний контракт с увеличением зарплаты на 15%. Реал согласен на срок контракта, но финансовые аппетиты Лукаса удовлетворить не может. Логично, что в условиях, когда ряд игроков (Модрич, Каземиро, Эдегор и другие) cоглашались на 10-процентное снижение оклада, клуб не станет поднимать зарплату другому футболисту.

Васкес играет с огнем и рискует остаться ни с чем. Испанец необходим Зидану, в этом нет никаких сомнений, но будет ли он также востребован у другого тренера? В этом есть большие сомнения. А Перес в один момент перестанет слушать Зидана и даже не посмотрит, что Васкес — воспитанник и просто укажет ему на дверь, если тот продолжит выбивать себе невероятные условия. Ни один футболист не может быть выше клуба, но к этому мы еще вернемся.

Вероятность продления контракта: 50%

Оскар Мингеса

Нынешний клуб: Барселона

Возраст: 21 год

Позиция: защитник

Трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Статистика: 35 матчей, 2 гола, 3 ассиста

С молодыми игроками часто выходит так, что когда они прозябают в дубле, клубы не спешат продлевать контракты, откладывая всё на потом. Куда ж он денется? Но порой случаются такие cлучаи, как с Оскаром Мингесой. Об этом игроке все узнали буквально в ноябре прошлого года, когда Барсу пошатнули травмы защитников, и Рональд Куман был вынужден привлекать дублеров. Оскар сперва действовал робко, но к сегодняшнему дню порядком окреп и уже провел за первую команду более 30 матчей.

Но контракт-то оказывается заканчивается! Благо, согласно слухам, Мингеса и его агенты оказались не слишком наглыми и просили у клуба адекватные условия. Само собой, оклад 21-летнего центрбека увеличится в разы. Он это заслужил. Эта история должна завершиться мирно и спокойно — Оскар наверняка подпишет новый долгосрочный контракт и продолжит развиваться в одном из лучших клубов мира. Это ли не мечта?

Вероятность продления контракта: 90%

Серхио Рамос

Нынешний клуб: Реал

Возраст: 35 лет

Позиция: защитник

Трансферная стоимость: 14 миллионов евро

Статистика: 20 матчей, 4 гола, 1 ассист

Вокруг контракта Рамоса развернулась настоящая драма. И в ней вполне может не быть

хэппи энда. Сейчас Серхио получает 12 млн евро за сезон и хочет подписать двухлетнее соглашение на тех же финансовых условиях. Реал же предлагает Рамосу соглашение на один сезон с понижением зарплаты на 10% (буквально во время написания этих строк появилась информация, что Серхио готов пойти на понижение, но требует контракт на два года, — прим.). Вместо 12 миллионов Серхио нужно согласиться получать 10,8. Критично ли снижение оклада? Очевидно, что тут дело не в деньгах.

Чисто по-человечки Рамоса понять очень просто. С какой стати капитан и лидер должен идти на понижение заработной платы, если он все еще хорош и горит желанием оставаться в Мадриде, при этом подписывать контракт лишь на год? Пусть ему уже и 35 лет. Но Серхио забывает об одном моменте — интересы клуба важнее интересов любого футболиста. А интересы клуба Рамос принять не готов. Вот и вся история.

Тяжелое экономическое положение, в котором оказался Реал, не позволяет клубу улучшить предложение. Платить больше нецелесообразно. Менеджмент "бланкос" всем игрокам предлагает одинаковые условия. Никаких исключений. В условиях пандемии Реал проводил и проводит грамотную политику, благодаря которой клуб не испытывает существенных проблем вроде сумасшедших кредитов, как у некоторых прямых конкурентов. Эта история — ни в коем случае не политика против Серхио Рамоса. В нормальное время продление этого контракта наверняка заняло бы минимальное количество времени. Хочется верить, что кто-то из сторон пойдет на уступки (Серхио сделал первый шаг), и Рамос все-таки останется, а не пойдет по пути Рауля или Касильяса.

Вероятность продления контракта: 30%

Лионель Месси

Нынешний клуб: Барселона

Возраст: 33 года

Позиция: форвард

Трансферная стоимость: 80 миллионов евро

Статистика: 42 матча, 33 гола, 14 ассистов

Главная интрига межсезонья: покинет Лео Месси клуб всей своей жизни или подпишет новый контракт, который наверняка продержит его в Каталонии до конца карьеры? Если до выборов президента Барселоны все шло к тому, что аргентинец готовится к отъезду из Испании, то после прихода Жоана Лапорты ситуация кардинально изменилась. Приход президента сопровождался победами Барселоны, и сейчас команда вполне может спасти сезон, выиграв чемпионство.

Заставит ли все это Лео остаться? Скорее да, чем нет. Но важнее другое. Сейчас Месси снова искренне радуется голам и мы видим, что он снова получает от игры в Барсе огромное удовольствие. А его статистика продолжает говорить сама за себя. Остается надеяться, что у Лапорты после последнего тура Ла Лиги найдутся ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ правильные слова, и Лео продолжит радовать нас своей игрой именно в чемпионате Испании.

Вероятность продления контракта: 80%