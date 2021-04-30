"Канониры" решили не пытаться осуществить полноценный трансфер испанского хавбека.
Дани Себальос, Getty Images
30 апреля 2021, 17:23
Центральный полузащитник Дани Себальос в конце текущего сезона покинет Арсенал, за который выступает на правах аренды, и вернется в мадридский Реал.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" решили не пытаться подписать 24-летнего испанца на постоянной основе, о чем было решено несколько недель назад.
Таким образом, после завершения арендного соглашения Себальос вернется в Мадрид, после чего определится со своим будущим совместно с боссами Реала.
Напомним, что во вчерашнем матче против Вильярреала, который прошел в рамках первого полуфинала Лиги Европы, испанский хавбек заработал красную карточку, поэтому пропустит ответную встречу на Эмирейтс.
В текущем сезоне на его счету 38 поединков во всех турнирах за Арсенал и 3 результативные передачи.