Испания

Форвард мюнхенской Баварии является альтернативным вариантом к подписанию Холанда или Мбаппе.

Немецкое подразделение Sky Sports сообщает о сохраняющейся заинтересованности мадридского Реала в вопросе относительно возможного трансфера польского нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски.

"Сливочные" проявляли активный интерес к форварду еще летом 2014 года, когда тот в конечном итоге на правах свободного агента перешел в Баварию из дортмундской Боруссии, хотя агент футболиста, Чезари Кухарски, предлагал испанскому клубу выплатить за него "шмелям" сумму отступных в размере 20 млн евро.

В современных реалиях кризиса пандемического периода, "Красную машину" вполне может заинтересовать солидное предложение за 32-летнего футболиста, трансферная стоимость которого порталом Transfermarkt оценена в 60 млн евро.

Однако, приоритетными задачами мадридского клуба на трансферном рынке все равно остаются нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.

В текущем сезоне Левандовски за 37 сыгранных поединков отличился 43-я забитыми мячами и восьмью голевыми передачами, однако не сумел помочь своей команде в ответственных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против ПСЖ.