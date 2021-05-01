Испания

Клуб стремится сохранить своего воспитанника, даже в условиях интереса со стороны Барселоны.

Как сообщает ресурс Football Espana, испанская Валенсия вступила в активную фазу переговоров относительно продления контракта с фланговым защитником Хосе Луисом Гайя, который ранее попал в поле зрения скаутов каталонской Барселоны.

Воспитанник "летучих мышей" в конце сезона-2017/18 согласился продлить отношения с клубом сроком на пять лет, однако его выступления в текущем сезоне не оставили равнодушными "блаугранас".

Помимо прочего, Барселона продолжает поиски замены не молодеющему Хорди Альбе, а 25-летний капитан Валенсии как нельзя лучше подходит на эту роль.

К тому же, продолжающийся кризис в руководстве "летучих мышей", результатом которого являются неудачные выступления команды в Ла Лиги, а также возможная отставка главного тренера Хави Грасии в конце сезона, может стать причиной для распродажи ключевых футболистов в летнее трансферное окно, как это случилось годом ранее.

В текущем сезоне Гайя провел 30 поединков, в которых забил один мяч и пять раз отдавал голевые передачи.