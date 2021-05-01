Испания

Футболист рассказал о юности в каталонском клубе.

Полузащитник Ливерпулья Тиаго рассказал о годах, проведенных в академии каталонской Барселоны.

"Годы проведенные в Барселоне — школа жизни. Там с ранних лет там учат уважать соперника и всех, кто рядом. Тренеров, одноклубников и всех остальных. Это — школа развития для молодого футболиста.

Там и футболу хорошо обучают. Прививают игрокам различные тактические схемы. Нас учили понимать расположение мяча, как желание его заполучить, играться с ним и умение быть точным, когда ты близок к воротам", — сказал Тиаго.

Напомним, Тиаго выступал за Барселону сначала с 2004 по 2007 год в академии, а после с 2008 по 2013 год в основной команде.

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