Испанец высказался о своем соотечественнике.
Серхио Бускетс (слева) и Тиаго Алькантара, getty images
24 марта 2021, 07:22
Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара высказался о полузащитнике Барселоны Серхио Бускетсе.
"Вокруг него всегда споры, но для меня тут все понятно. Я всегда говорю, что со временем начинаешь лучше анализировать футбол, если часто его смотришь.
Так вот, когда Бускетс играет, у Барселоны всегда все получается. Он большой профессионал, ты наблюдаешь за тем, как он тренируется, и учишься у него", – цитирует испанца Diario Sport.
Ранее хавбек "сине-гранатовых" Серхио Бускетс заявлял, что Барселона стала более сплоченной.
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