Испания

Испанец высказался о своем соотечественнике.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара высказался о полузащитнике Барселоны Серхио Бускетсе.

"Вокруг него всегда споры, но для меня тут все понятно. Я всегда говорю, что со временем начинаешь лучше анализировать футбол, если часто его смотришь.

Так вот, когда Бускетс играет, у Барселоны всегда все получается. Он большой профессионал, ты наблюдаешь за тем, как он тренируется, и учишься у него", – цитирует испанца Diario Sport.

Ранее хавбек "сине-гранатовых" Серхио Бускетс заявлял, что Барселона стала более сплоченной.

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