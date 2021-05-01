Испания

Команда Диего Симеоне обезопасила себе первое место в Ла Лиге как минимум на один тур.

В поединке 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в гостях одержал минимальную победу над Эльче со счетом 1:0.

Победу команде Диего Симеоне принес единственный забитый мяч в исполнении Маркоса Льоренте, который отметился результативным ударом в середине первого тайма.

За победу и три очка "матрасники" должны поблагодарить полузащитника Эльче Фиделя, который в компенсированное время арбитром ко второму тайму не смог реализовать пенальти, пробив в штангу.

Таким образом, Атлетико гарантировал себе первое место в турнирной таблице Ла Лиги, как минимум до начала следующего 35-го тура чемпионата. У "матрасников" 76 очков и они на пять баллов опережают Реал и Барселону, у которых на одну игру меньше. В активе Эльче 30 баллов и 18-я строчка в зоне вылета.

Эльче — Атлетико 0:1

Гол: Льоренте, 24

Эльче: Гассанига — Хосема (Родригес, 80), Гонсалес, Кальво, Сапата (Барраган, 46) — Фидель, Марконе (Хосан, 80), Гути, Моренте (Пьятти, 46) — Милья (Нино, 71), Бойе

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес (Фелипе, 82), Савич, Триппьер — Феррейра Карраско, Лемар (Фелиш, 58), Кондогбия, Льоренте — Корреа (Коке, 65), Суарес (Сауль, 82)

Предупреждения: Милья, Бойе, Барраган — Лемар, Феррейра Карраско

На 91-й минуте Фидель (Эльче) не реализовал пенальти (штанга).