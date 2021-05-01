Испания

В первом матче игрового дня в Испании встречались команды, которые ведут борьбу за выживание.

В поединке 34-го тура испанской Ла Лиги Эйбар на своем поле одержал уверенную победу над Алавесом со счетом 3:0, чем подарил себе надежду на спасение места в Примере.

Победу команде Хосе Луиса Мендилибара принесли забитые мячи в исполнении форварда Кике, который умудрился отметиться оформленным хет-триком.

После 34 туров у Алавеса 31 очко и 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Эйбара 26 баллов и последняя, 20-я строчка. Однако теперь их отставание от спасительного 17-го места составляет всего лишь четыре очка.

Эйбар — Алавес 3:0

Гол: Кике, 3, 50, 59

Эйбар: Дмитрович — Анхель (Соареш, 54), Арбилья, Оливейра, Силва (Альварес, 86) — Хиль (Инуи, 81), Атиенса, Диоп, Экспозито — Кике (Муто, 81), Энрич

Алавес: Пачеко — Агиррегабирия, Лежен, Лагуардия, Наварро — Ортега (Риоха, 56), Батталья, Пина (Понс, 56), Пелетейро (Сайнс, 63) — Хоселу (Дейверсон, 80), Мартинес (Гвидетти, 63)

Предупреждения: Пина, Батталья