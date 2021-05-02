Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

Очередной тур национального первенства, в условиях борьбы за чемпионский титул, уготовил мадридскому Реалу достаточно сложный поединок против Осасуны, которой долгое время удавалось выстоять под натиском именитого соперника. Однако, действующий чемпион страны таки добился своего, оформив в концовке поединка два безответных мяча.

Видео голов и обзор матча:

Реал — Осасуна 2:0

Голы: Милитан, 76, Каземиро, 80

Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Варан (Начо, 46), Марсело (Мигель, 65) — Бланко, Асенсио (Аррибас, 82), Каземиро — Винисиус (Родриго, 65), Бензема, Азар (Иско, 72).

Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Д. Гарсия, Санчес — Торро (Хони, 84) — Торрес (Барха, 81), Монкайола, Мартинес (Брашанац, 65), Р. Гарсия (Адриан, 81) — Авила (Будимир, 64).

Предупреждения: Мартинес, Ойер.