Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.
Реал — Осасуна, Getty Images
02 мая 2021, 06:30
Очередной тур национального первенства, в условиях борьбы за чемпионский титул, уготовил мадридскому Реалу достаточно сложный поединок против Осасуны, которой долгое время удавалось выстоять под натиском именитого соперника. Однако, действующий чемпион страны таки добился своего, оформив в концовке поединка два безответных мяча.
Видео голов и обзор матча:
Реал — Осасуна 2:0
Голы: Милитан, 76, Каземиро, 80
Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Варан (Начо, 46), Марсело (Мигель, 65) — Бланко, Асенсио (Аррибас, 82), Каземиро — Винисиус (Родриго, 65), Бензема, Азар (Иско, 72).
Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Д. Гарсия, Санчес — Торро (Хони, 84) — Торрес (Барха, 81), Монкайола, Мартинес (Брашанац, 65), Р. Гарсия (Адриан, 81) — Авила (Будимир, 64).
Предупреждения: Мартинес, Ойер.