Испания

Несмотря на внушительное преимущество по ходу всего поединка, коллектив Зинедина Зидана затянул определение победителя вплоть до концовки поединка.

Чемпионская гонка в Испании и уровень напряжения в ней — это то, о чем так много говорили по ходу текущей недели, и точно будут говорить еще на протяжении нескольких туров. Или до тех пора, пока команды-претенденты случайно своими осечками не сделают кого-нибудь чемпионом. Мадридский Реал, разумеется, хотел бы стать единственным везунчиком, которому бы удалось избежать проблем в оставшихся до конца сезона матчах, однако даже домашний поединок в рамках 34-го тура против Осасуны нес определенную интригу. Недаром ведь "сливочные" сыграли вничью на поле соперников в заснеженном поединке первого круга.

Матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА обрамляли данную игру, поэтому Зинедину Зидану не осталось иного выхода, кроме как прибегнуть к ротации стартового состава своей команды. И если в обороне череда травм исполнителей не позволяет особо изменять перечень футболистов, то с атакой и полузащитой французский наставник мог позволить себе немного "поиграть". В частности, второе появление в текущем сезоне полузащитника Антонио Бланко как раз и было продиктовано подобными соображениями.

Первый тайм отчетного поединка проходил под контролем со стороны хозяев поля, в то время как гости пытались внедрить привычный для них прессинг от центральной линии. Осасуна показывала себя с лучшей стороны во время контратакующих действий, и несколько раз действительно напугала фанатов мадридского клуба. Как не вспомнить в данном контексте неожиданный гол перед самым перерывом, который арбитр не захотел оставлять на счету гостей, справедливо отметив офсайд у Авилы при подаче Санчеса с левого фланга.

Однако, Реал нивелировал эту скромную одноразовую акцию собственным количеством созданных угроз. Даже Каземиро, и тот, повадился от центра поля забрасывать за шиворот голкиперу, благодаря чему чуть не стал автором шедевра. Старался показать себя и Милитан, но его пристрелка со второго этажа даст плоды только в более лучшие времена. Команда Зидана выглядела динамично, однако в начале второго тайма понизила уровень давления, что дало Осасуне возможность попробовать свои силы в атаке.

"Бланкос" долго играли без голевых моментов, и лишь на 67-й минуте Родриго со своим ударом в сторону от левой штанги со средней дистанции стал предвестником голевой угрозы воротам Эрреры. Ничего не смог поделать феноменально стоявший на линии до этого голкипер, когда со второго этажа все тот же Милитан замыкал подачу углового с левого фланга в исполнении Иско.

А чтобы уже не ходить далеко — Бензема раскрутил контратаку в центре поля на 80-й минуте, а уже непосредственно перед чужой штрафной умудрился передачей вложить мяч в ногу Каземиро. Да еще так, что даже неудачное первое касание бразильца все равно обеспечило голевой рикошет. Действующие чемпионы потратили лишний запас сил на эту победу, но все равно пришли к ожидаемому успеху.

В следующем туре мадридский Реал будет на своем поле принимать андалузскую Севилью, а Осасуне предстоит отправиться на гостевой поединок против баскского Атлетика.— Осасуна 2:0Милитан, 76, Каземиро, 80Куртуа — Одриосола, Милитан, Варан (Начо, 46), Марсело (Мигель, 65) — Бланко, Асенсио (Аррибас, 82), Каземиро — Винисиус (Родриго, 65), Бензема, Азар (Иско, 72).Эррера — Видаль, Аридане, Д. Гарсия, Санчес — Торро (Хони, 84) — Торрес (Барха, 81), Монкайола, Мартинес (Брашанац, 65), Р. Гарсия (Адриан, 81) — Авила (Будимир, 64).Предупреждения: Мартинес, Ойер.