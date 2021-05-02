Испания

Football.ua представляет анонс матча 34-го тура испанской Ла Лиги между Валенсией и Барселоной.

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Валенсия будет на своем поле принимать каталонскую Барселону. В условиях победы прямых конкурентов в борьбе за чемпионский титул, любая осечка обойдется команде Рональда Кумана очень дорого.

Валенсия — Барселона

Воскресенье, 2 мая, 22:00. Месталья, Валенсия. Хосе Мария Санчес Мартинес — главный арбитр встречи. Трансляция на сервисе Megogo.

Чемпионская гонка в Испании является поводом для обсуждения широкого круга болельщиков и экспертов по всему миру. Как только андалузская Севилья обозначила свои претензии на титул, внутри группы топ-4 команд Ла Лиги атмосфера раскалилась до предела. А поскольку пара мадридских клубов и каталонская Барселона регулярно допускают осечки, то и шансы команды Лопетеги выглядят не такими уж и призрачными.

Однако, судьба титула лежит далеко не в руках Севильи. Именно "блаугранас" считались руководителем чемпионского парада, однако поражение в прошлом туре от Гранады (1:2) напрочь нивелировало шансы каталонцев оторваться от прямых конкурентов, которые также потерпели неудачи. Мы стремительно приближаемся к противостоянию между командами Кумана и Диего Симеоне, которое запланировано уже на следующие выходные, поэтому очередная потеря очков станет для "сине-гранатовых" фатальной ошибкой.

В лучшем случае, после очной встречи против Атлетико, Барселона может рассчитывать на преимущество в один балл над "матрасниками". Впрочем, для начала "блаугранас" должны справиться с Валенсией на выезде, которая еще ничего не решила для себя в текущем сезоне.

"Летучие мыши" продолжают тянуть за собой шлейф плохого состояния дел внутри руководства клуба, что имеет прямое отражение на результатах выступлений основной команды. Некогда мощный коллектив нынче находится на отдалении шести очков от зоны вылета, и совершенно не чувствует себя уверенно в условиях, когда преследователям удается регулярно набирать необходимые для выживания баллы.

Мы можем констатировать статус "фаворит/аутсайдер" в данном поединке, однако даже у Валенсии иногда проскакивали успешные домашние встречи, как, к примеру, против Реала в начале ноября прошлого года (1:4). Однако, в нынешних реалиях команду преследует серия из пяти матчей без побед, а ее будущее совершенно не выглядит очевидным. К тому же, ходят слухи о грядущей очередной "распродаже" оставшихся лидеров коллектива, что точно не помогает команде настроиться на предстоящую игру.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 221 (59 побед Валенсия, 56 ничьих, 106 побед Барселоны), разница мячей 327:428.

На поле Валенсии: 110 (42 победы Валенсии, 29 ничьих, 39 побед Барселоны), разница мячей 192:170.

На поле Барселоны: 111 (17 побед Валенсия, 27 ничьих, 67 побед Барселоны), разница мячей 135:258.