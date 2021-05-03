Испания

Бразильский центрбек может усилить состав "блаугранас".

Центральный защитник Лацио Луис Фелипе может перебраться в испанскую Ла Лигу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист TMW Марко Контерио.

По информации источника, в услугах 24-летнего бразильца заинтересована Барселона, которая уже запланировала встречу с представителями футболиста.

В текущем сезоне Луис Фелипе провел в футболке Лацио 14 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.

Контракт бразильского центрбека с римский клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивает в 20 миллионов евро.