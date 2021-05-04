Испания

Контракт нидерландца с Лионом истекает летом этого года.

Слухи о возможном переходе нападающего Лиона Мемфиса Депая в Барселону вновь поразили медийное пространство.

Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний нидерландец в среду на прошлой неделе посетил Барселону, чтобы подыскать себе жилье.

Отмечается, что Депай пребывал в каталонской столице вместе со своими друзьями и семьей, где просмотрел несколько домов в районе элитной недвижимости.

По всей видимости, приезд нидерландского форварда в Барселону означается предстоящее подписание контракта с "сине-гранатовыми" на правах свободного агента. Его соглашение с Лионом рассчитано до лета этого года.

Ранее появлялась информация, что в услугах Мемфиса Депая также заинтересованы Ливерпуль и Ювентус.