Италия

Туринский клуб хочет усилить атакующую линию.

Ювентус желает подписать нападающего Лиона Мемфиса Депая в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

В нидерландском футболисте "зебры" видят возможность увеличить атакующий потенциал команды, а также предоставить тренерскому штабу больше вариантов.

Соглашение Мемфиса Депая с Лионом рассчитано до конца текущего сезона, а потому он достанется новой команде бесплатно.

Напомним, что основным претендентом на футболиста считается Барселона, но борьбу также готов навязать Ливерпуль.