Туринский клуб хочет усилить атакующую линию.
Мемфис Депай, getty images
27 апреля 2021, 22:15
Ювентус желает подписать нападающего Лиона Мемфиса Депая в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
В нидерландском футболисте "зебры" видят возможность увеличить атакующий потенциал команды, а также предоставить тренерскому штабу больше вариантов.
Соглашение Мемфиса Депая с Лионом рассчитано до конца текущего сезона, а потому он достанется новой команде бесплатно.
Напомним, что основным претендентом на футболиста считается Барселона, но борьбу также готов навязать Ливерпуль.