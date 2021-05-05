Испания

Юный футболист травмировался еще в начале ноября 2020 года.

Карьерный путь 18-летнего нападающего каталонской Барселоны Анссумане Фати стремительно пошел вверх летом 2020 года, однако разрыв мениска, который был получен футболистом в матче девятого тура испанской Ла Лиги против севильского Бетиса (5:2) вывел игрока из строя на продолжительный срок.

По предварительным данным, испанский форвард должен был завершить процесс восстановления от травмы в конце апреля, после чего приступить к подготовке матчей чемпионата Европы-2020 за свою национальную команду.

Однако, как сообщает испанское издание Marca, изначально избранный консервативный метод лечения с наложением шва на мениск, вместо его удаления, которым занимался испанский доктор Кугат, не дал должного результата.

Сроки возвращения футболиста к полноценной работе на тренировках были сдвинуты на начало второй части кампании Лиги чемпионов, однако уже после первых занятий Фати вновь почувствовал дискомфорт в колене, после чего его лечащему врачу пришлось прибегнуть к полноценной операции.

Ожидалось, что игрок сумеет полностью вернуться в рабочий процесс уже в начале мая, но и тут Фати ожидала неудача. Теперь, за оперирование травмированного колена испанца возьмется одни из лучших мировых специалистов в данной области — португальский доктор Хосе Карлос Норонья, который ранее занимался похожими проблемами у Пепе, Радамеля Фалькао, Халка, Анхеля Ди Марии, Виктора Байя, Коштиньи и Арьена Роббена.

Операция изначально была назначена на завтра, 6 мая, но, как сообщается, доктор еще не успел провести обследование игрока Барселоны.

Отсюда очевидно, что Фати точно не будет принимать участие в четырех оставшихся до конца сезона матчах своего клуба, пропустит чемпионат Европы-2020, а также не сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио.