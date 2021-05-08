Испания

Смена руководства клуба отражается даже на таких футбольных аспектах.

Историю с переходом уругвайского нападающего Луиса Суареса осенью 2020-го года из состава каталонской Барселоны в мадридский Атлетико было трудно назвать справедливой в плане отношения к самому футболисту со стороны тогдашнего менеджмента "блаугранас".

Для игрока, который провел шесть сезонов в клубе, не было организовано даже формальной церемонии прощания, а на финальной пресс-конференции он выглядел явно огорченным относительно происходящего тогда внутри клуба.

Однако, переход в стан "матрасников" для 34-летнего исполнителя стал словно глотком свежего воздуха, и на данный момент на счету Суареса уже 19 голов и две голевые передачи в 34-х матчах текущего сезона.

Не остался замечен его прогресс и со стороны нового руководства каталонского клуба в лице президента Жоана Лапорты, который теперь стремится исправить историческую несправедливость с помощью специальной церемонии награждения футболиста Атлетико за заслуги перед Барселоной перед стартовым свистком в очной дуэли между этими командами.

Напомним, что матч Барселона — Атлетико состоится 8 мая, начало в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.