Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 35-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и андалузская Севилья.

Мадридский Реал в домашнем поединке против андалузской Севильи имеет чуть не последнюю возможность в текущем сезоне сравняться по набранным очкам с соседями по городу.

После вылета из полуфинала Лиги чемпионов в ответном матче против Челси (0:2), Зинедин Зидан провел малую ротацию в стартовом составе своей команды. С первых минут на правом фланге обороны сыграет Альваро Одриосола, а Начо переместится в центр защиты. На правом фланге атаки будем наблюдать Федерико Вальверде, в то время как по левую руку от Карима Бензема расположится Винисиус.

От Хулена Лопетеги, на фоне поражения от баскского Атлетика (0:1), наблюдаем выход Алехандро Гомеса на острие атаки, в то время как Хордан сыграет в тройке полузащиты.

Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Альтубе, Азар, Асенсио, Иско, Мариано, Родриго, Бланко, Мигель.



Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Фернандо, Ракитич, Хордан — Сусо, А. Гомес, Окампос.