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Бетис - Гранада, getty images
11 мая 2021, 01:11
В заключительном поединке 35-го тура испанской Ла Лиги Бетис на своем поле вырвал победу над приехавшей в гости Гранадой.
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "бетикос" — дублем за хозяев отметился Иглесиас.
Обзор матча:
Бетис — Гранада 2:1
Голы: Иглесиас, 39, 87 — Мачис, 66
Бетис: Браво — Миранда, Виктор Руис, Бартра, Эмерсон — Родригес, Карвальо (Родри, 80) — Руйбал (Лайнес, 22), Каналес (Гуардадо, 89), Хоакин (Тельо, 72) — Иглесиас
Гранада: Эсканделл — Кини, Санчес, Дуарте (Перес, 76), Фулькье — Гоналон, Эррера (Брайс, 63) — Чаррис, Монторо (Вико, 13 (Молина, 77)), Пуэртас — Мачис (Диас, 77)
Предупреждения: Виктор Руис, Хоакин — Монторо, Пуэртас, Брайс, Кини