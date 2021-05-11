Воспитанник "сине-гранатовых" может вернуться домой.
Адама Траоре, getty images
11 мая 2021, 18:28
Барселона рассматривает возможность подписания Адамы Траоре в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает El Gol Digital, каталонскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны других топ-клубов.
Речь, в первую очередь, идет о Ювентусе и Баварии. Контракт испанского вингера с Вулверхэмптоном рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Адама Траоре провел 38 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что одним из главных претендентов на вингера также остается Манчестер Сити.