Испания

Воспитанник "сине-гранатовых" может вернуться домой.

Барселона рассматривает возможность подписания Адамы Траоре в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает El Gol Digital, каталонскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны других топ-клубов.

Речь, в первую очередь, идет о Ювентусе и Баварии. Контракт испанского вингера с Вулверхэмптоном рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Адама Траоре провел 38 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что одним из главных претендентов на вингера также остается Манчестер Сити.