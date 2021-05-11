Испания

Завершился матч Второй лиги Испании.

В рамках 38-го тура испанской Сегунды хихонский Спортинг сумел с минимальным счетом одолеть Луго (1:0).

На 53-й минуте встречи был забит единственный мяч поединка усилиями Гаспара Кампоса. Ассистом отметился украинский защитник Богдан Милованов.

В текущем сезоне Милованов сыграл за Спортинг 23 матча в Сегунде и отметился одной голевой передачей.

За четыре тура до конца чемпионата Спортинг идет на пятом месте, что дает им право сыграть в плей-офф за выход в Ла Лигу.