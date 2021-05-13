Испания

Голы Морено и Капу принесли "желтой субмарине" три балла.

Вильярреал в рамках поединка 36-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Вальядолиду и добился победы со счетом 2:0.

"Желтая субмарина" открыла счете в середине второго тайма усилиями Морено, а гол Капу в конце встречи снял все вопросы.

Вальядолид — Вильярреал 0:2

Голы: Морено, 68, Капу, 90+1

Вальядолид: Роберто — Янко, Начо Мартинес, Гонсалес, Фернандес (Алькарас, 55) - Меса (Гвардиола, 55), Вилья (Маркос Андре, 74), Плано (Мичел, 75), Сан-Эметерио (Оливас, 74) — Эль-Ямик, Вайсман.

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса — Тригерос (Алекс Баэна, 90), Парехо, Капу, Мой Гомес (Альберто Морено, 90) — Жерар Морено, Алькасер (Пино, 61).

Предупреждения: Эль-Ямик, Оливас, Гвардиола