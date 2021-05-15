Испания

Французский нападающий может сменить клубную прописку.

Барселона готова расстаться с Антуаном Гризманном в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Маттео Моретто.

Как утверждает источник, "сине-гранатовые", в свою очередь, готовы вести переговоры по французского нападающему.

В текущем сезоне Анутан Гризманн провел 49 поединков, в которых отметился девятнадцатью голами и двенадцатью ассистами.

Напомним, что летом 2019-го года Хосеп Бартомеу предпочел французского нападающего Неймару.