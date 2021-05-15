Французский нападающий может сменить клубную прописку.
Антуан Гризманн, getty images
15 мая 2021, 20:11
Барселона готова расстаться с Антуаном Гризманном в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Маттео Моретто.
Как утверждает источник, "сине-гранатовые", в свою очередь, готовы вести переговоры по французского нападающему.
В текущем сезоне Анутан Гризманн провел 49 поединков, в которых отметился девятнадцатью голами и двенадцатью ассистами.
Напомним, что летом 2019-го года Хосеп Бартомеу предпочел французского нападающего Неймару.