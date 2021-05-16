Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 37-го тура испанской Примеры, в котором сыграют баскский Атлетик и мадридский Реал.

Мадридский Реал, в качестве одного из претендентов на чемпионский титул, будет проводить свой матч 37-го тура на поле баскского Атлетика.

Марселино, после поражения от Уэски (0:1), решил использовать в центре обороны Альвареса, в то время как на правом фланге полузащиты сыграет Беренгер, а Дани Гарсия и Венседор составят пару в центре поля. Также, отмечаем появление Иньяки Уильямса в линии атаки.

Зинедин Зидан, на фоне победы над Гранадой (4:1), решил выпустить в правом фланге обороны Одриосолу, а тройку полузащитников вернулся Вальверде.

Атлетик: Симон — Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия, Венседор, Морсильо — Уильямс, Сансет.

Запасные: Эскьета, Нуньес, Весга, Гомес, Лопес, Вильялибре, Р. Гарсия, Висенте.



Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Начо, Мигель — Вальверде, Каземиро, Модрич — Родриго, Бензема, Винисиус.