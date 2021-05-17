Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Мадридский Реал вступил в безумный финальный отрезок погони за чемпионским титулом испанской Ла Лиги с успеха в матче против баскского Атлетика на его поле. Как и ожидалось, противостояние для "сливочных" получилось очень энергозатратным, так как соперники долгое время не давали подступиться к своим воротам. Однако, в середине второго тайма коллектив Зинедина Зидана существенно поднял темп своих атак, что помогло ему прийти к единственному забитому мячу, которого вполне хватило для победы в этот вечер.

Обзор матча:

Атлетик — Реал 0:1

Гол: Начо, 68.

Атлетик: Симон — Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия (Весга, 65), Венседор (Гомес, 72), Морсильо (Р. Гарсия, 65) — Уильямс (Вильялибре, 64), Сансет (Лопес, 72).

Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Начо, Мигель — Вальверде, Каземиро, Модрич — Родриго (Азар, 77), Бензема, Винисиус (Асенсио, 59).

Предупреждения: Беренгер, Р. Гарсия, Мартинес — Начо, Вальверде.

На 89-й минуте был удален Рауль Гарсия (Атлетик) (второе предупреждение).