Испания

Нидерландский форвард является одним из резервных вариантов на случай, если не удастся пописать Агуэро.

27-летний нападающий французского Лиона Мемфис Депай уже не первое трансферное окно находится в прицеле скаутов лучших футбольных клубов планеты. Среди прочих, игроком активно интересуется каталонская Барселона, в которую явно не будет против перейти и сам нидерландец.

Так, ранее Football.ua сообщал о том, что Мемфис подыскивает себе жилье в столице Каталонии, что косвенно подтверждает наличие планов у игрока однажды полонить состав "блаугранас".

Велики шансы сделать это уже ближайшим летом, так как, согласно информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, Депай на данный момент ведет переговоры с каталонским грандом относительно возможного короткого контракта на два-три года.

Сообщается, что на данный момент футболист Лиона взял паузу на размышления, а тем временем Барселона проводит активные консультации с аргентинским нападающим Манчестер Сити Куном Агуэро.

В текущем сезоне Депай сыграл 39 поединков, в которых сумел отличиться голом 22 раза, а еще отдал 10 результативных передач.

Действующее соглашение с Лионом у нидерландца подходит ко своему завершению в конце июня текущего года, поэтому каталонцам он может достаться совершенно бесплатно, что не может не радовать руководство клуба в условиях пандемии COVID-19.