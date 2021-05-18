Испания

Воспитанник каталонской команды называется одним из главных фаворитов для замены Рональда Кумана

Несмотря на продление отношений между Хави и катарским Аль-Саддом, о котором ранее сообщал Football.ua, воспитанника и бывшего игрока каталонской Барселоны все еще продолжают сватать на пост главного тренера "блаугранас".

Так, первое за два года прибытие вместе с семьей культового экс-футболиста в столицу Каталонии тут же вызвало информационную волну в испанских СМИ.

Однако сам Хави категорически отрицает то, что приехал в хорошо знакомый ему город ради того, чтобы проводить какие-то переговоры с руководством Барселоны относительно возможного трудоустройства.

"Мне нечего вам сказать по этому поводу — я приехал сюда в отпуск", — заявил 41-летний испанский специалист.

В то же самое время, в недавнем прошлом в прессе выражали уверенность в том, что Аль-Садд дал понять своему главному тренеру, что не будет против его трансфера в Барселону, если она выступит с соответствующим предложением.

Ключевой причиной для рокировки на посту наставника "блаугранас" может стать тот факт, что Рональд Куман не справился с задачей о завоевании "золотого дубля" в текущем сезоне, накануне уступив вместе со своей командой Сельте из Виго.

Ожидается, что в ближайшее время президент клуба, Жоан Лапорта, должен принять окончательное решение по поводу судьбы нидерландского специалиста.

Напомним, что заключительный матч текущего сезона Барселона будет проводить в гостях у Эйбара.