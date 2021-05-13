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Возвращение испанца на Камп Ноу откладывается.

Бывший полузащитник Барселоны Хави не возглавит каталонский клуб в ближайшее время.

41-летний специалист продлил контракт с Аль-Саддом до 2023-го года.

"Я горжусь тем, что продолжу работать в Аль-Садде. Мы многого достигли вместе, забивали голы, выигрывали матчи и трофеи, и мы все очень гордимся этим успехом. Такая поддержка – лучшее, что может получить любой тренер.

Все слухи о пункте в контракте, позволяющем мне уйти в любой момент, ошибочны. Я подписал контракт на два сезона, я уважаю соглашение и официальные методы переговоров между всеми сторонами", – сказал испанский специалист.

Ранее сообщалось, что Хави сменит Кумана, если Барселона не оформит "золотой дубль".