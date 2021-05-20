Испания

Это является одним из главных условий перехода игрока Манчестер Сити в каталонский клуб.

В конце марта текущего года Football.ua сообщал о том, что нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро принял решение покинуть английский клуб по завершению его текущего контракта, которое совпадает с концом сезона.

После оглашения данного решения футболиста, "горожане" начали поиск замены на позицию нападающего, а сам Агуэро приступил к переговорам с каталонской Барселоной о возможном трансфере.

Согласно сообщению испанского издания El Mundo Deportivo, ближайшее окружение Серхио уже успело получить заверение в том, что нападающий Лионель Месси продлит соглашение с клубом, что является одним из ключевых условий для перехода игрока Манчестер Сити в стан "блаугранас".

32-летний аргентинский футболист провел в текущем сезоне всего 18 игр (682 минуты), забив за это время четыре гола и отдав одну голевую передачу.

Стоит также напомнить, что этим летом у Агуэро и Месси будет возможность вновь попробовать игру в паре, приняв участие в матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2022 против Чили и Колумбии, которые состоятся 3 и 8 июня соответственно, после чего Аргентина будет готовиться ко старту Кубка Америки игрой против Чили, 13 июня.