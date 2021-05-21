Испания

Аргентинский форвард с разрешения тренера не тренировался в пятницу, 21 мая.

В поединке заключительного тура испанской Ла Лиги Барселона, потерявшая шансы на чемпионство, отправится в гости к Эйбару.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", в данном противостоянии не примет участие капитан и лидер каталонского гранда Лионель Месси.

Дело в том, что 33-летний аргентинец пропустил сегодняшнюю тренировку Барселоны с разрешения главного тренера команды Рональда Кумана, чтобы получить дополнительный отдых перед предстоящей Копа Америка.

Напомним, матч Эйбар — Барселона состоится в субботу, 22 мая, в 19:00 по киевскому времени.