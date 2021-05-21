Испания

Бельгийский вингер работал в тренажерном зале.

В последнем туре испанской Ла Лиги мадридский Реал примет на своем поле Вильярреал и попытается завоевать чемпионство в случае осечки мадридского Атлетико в параллельном матче с Вальядолидом.

Как сообщает Marca, капитан "сливочных" Серхио Рамос вернулся к тренировкам в общей группе и готовится сыграть в стартовом составе в предстоящем матче. Аналогичная ситуация и с Рафаэлем Вараном.

Что касается вингера Эдена Азара, то он не занимался в общей группе, несмотря на то, что уже оправился от своего прошлого повреждения. Утверждается, что бельгиец тренировался в тренажерном зале.

Также отмечается, что главный тренер Реала Эден Азар не сможет рассчитывать на Дани Карвахаля, Лукаса Васкеса, Ферлана Менди и Тони Крооса.

Напомним, матч Реал Мадрид — Вильярреал состоится в субботу, 22 мая, в 19:00 по киевскому времени.