Испания

Аугусто Фернандес принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Полузащитник Кадиса Аугусто Фернандес принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает пресс-служба испанского клуба.

За свою карьеру 35-летний аргентинец успел поиграть за аргентинские Ривер Плейт и Велес, а также французский Сент-Этьен, испанские Сельту и Атлетико. Помимо этого на его счету есть проведенные матчи в составе сборной Аргентины.

Его последним клубом стал Кадис, в который он перебрался в 2019 году. В нынешнем сезоне Фернандес провел 11 поединков в испанской Ла Лиге.

По информации СМИ, Фернандес намерен продолжить карьеру в футболе, но уже в качестве какой-нибудь должности в администрации одного из клубов.

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