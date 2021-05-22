Испания

Похоже, эпопея с дальнейшим развитием карьеры аргентинца постепенно подходит к концу.

Согласно сообщению журналиста ресурса beIN Sports Ашрафа Бен Айяда, аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси положительно ответил на предложение своего клуба о продлении контракта.

Напомним, что еще летом прошлого года в мировых СМИ активно обсуждалась информация относительно будущего 33-летнего игрока "блаугранас", у которого на тот момент оставался ровно год согласно действующего контракта.

Однако, несмотря на тиражируемые многомиллионные предложения от французского Пари Сен-Жермен, английского Манчестер Сити и других статусных клубов, аргентинский футболист провел полноценный сезон в составе Барселоны, в котором 47 раз появлялся на футбольном поле, забив 38 голов и отдав 14 голевых передач.

В конечном итоге, после утраченных шансов завоевать титул чемпионов Ла Лиги, клуб предоставил Лионелю Месси право на отдых в заключительном матче сезона против Эйбара.

"Лионель Месси решил продолжить контракт с Барселоной. Его отношения с каталонским клубом продолжаются", — написал журналист Ашраф Бен Айяд в своем Twitter.

Напомним, что матч Эйбар — Барселона состоится 22 мая, начало в 19:00 по киевскому времени.