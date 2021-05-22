Испания

Нападающий Вильярреала открыл счет в потенциально чемпионском матче для соперников.

Момент с голом Йереми Пино в ворота Реала, Getty Images

Момент с голом Йереми Пино в ворота Реала, Getty Images

Мадридский Реал в заключительном туре испанской Ла Лиги ведет заочную борьбу за право стать чемпионом своей страны образца текущего сезона против Атлетико, от которого отстает на два очка.

Начало домашнего матча "сливочных" против Вильярреала принесло им радостное известие — "матрасники" пропустили, что позволяло их соседям по городу воспользоваться ситуацией.

Однако, коллектив Зинедина Зидана умудрился и сам получить мяч в свои ворота, автором которого на 20-й минуте стал нападающий "желтой субмарины" Ереми Пино.

При этом, как сообщает статистический портал Opta, юному испанскому футболисту удалось установить достаточно любопытное достижение.

В возрасте 18 лет и 214 дней Йереми Пино стал наиболее юным футболистом, который отмечался в воротах мадридского Реала в XXI веке.

В текущем сезоне на счету данного форварда уже семь забитых мячей и одна голевая передача в 35-и проведенных поединках.

На момент окончания первого тайма, обе команды из Мадрида уступали своим соперникам со счетом 0:1.

Наблюдать за текстовой трансляцией матча на Альфредо ди Стефано вы можете на нашем сайте, начиная от 19:00 по киевскому времени.