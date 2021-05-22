Испания

"Матрасники" завоевали свой 11 титул Ла Лиги в истории.

В поединке последнего тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико отправился в гости к Вальядолиду, где должен был решить судьбу чемпионского титула.

Интрига в гонке за золотыми медалями первенства Испании сохранялась до самого конца, однако лидер турнирной таблицы по итогу не изменился.

Уступая минимально в счете после первого тайма, подопечные Диего Симеоне сумели склонить чашу весов в свою сторону после перерыва. Сперва Анхель Корреа вернул равновесие в счете, а затем Луис Суарес вывел Атлетико вперед и установил конечный результат.

Таким образом, волевая победа Реала в параллельном матче над Вильярреалом, добытая в заключительные минуты встречи, не имеет никакого значения (2:1). Атлетико Мадрид — чемпион Испании сезона-2020/21! Этот титул стал для "матрасников" 11 в истории и первым с 2014 года.

Вальядолид — Атлетико 1:2

Голы: Плано, 18 — Корреа, 57, Суарес, 67

Вальядолид: Масип — Янко, Оливас, Эль-Ямик, Оласа — Плано, Роке Меса (Хота, 62), Феде, Вилья (Мичел, 62) — Вайсманн, Мараньяо (Серхи Гвардиола, 62)

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Ренан Лоди, 63) — Льоренте (Кондогбья, 79), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63) — Корреа, Суарес, Карраско

Предупреждения: Мараньяо, Эль-Ямик, Мичел, Феде — Жоау Феликс