Испания

Аргентинский нападающий подвел итоги уходящего сезона для его команды.

Каталонская Барселона финишировала лишь на третьей позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги, что означает тот факт, что коллективу Рональда Кумана удалось в подошедшей к концу кампании добиться завоевания лишь одного трофея — Кубка Испании.

Лидер нападения "блаугранас", аргентинский нападающий Лионель Месси, накануне противостояния против Эйбара в рамках последнего тура (1:0), подвел итоги уходящего года в интервью испанскому изданию Diario Olé, а также затронул более ранние этапы своей карьеры.

"В возрасте четырех или пяти лет я уже вовсю играл с мячом. Почти сразу, как начал ходить. Я помню свои первые матчи за клуб Грандоли, я там тренировался, а также сочетал это с игрой в уличный футбол. Им не хватало игрока для команды, состоящей из мальчиков более взрослой категории, но моя бабушка все равно сказала тренеру, чтобы он попробовал поставить меня в состав.

Я хорошо зарекомендовал себя, а уже на следующей неделе меня отвели на первую тренировку. С этого все и началось.

Когда в конечном итоге на меня обратила внимание Барселона, решение о переходе было очень сложным, но принял я его удивительно быстро. Проблема была в том, что, когда я приехал, то еще не мог играть согласно регламенту, а когда получил это право — то сразу травмировался. Я не играл почти год. Впрочем, мне повезло, что все обошлось достаточно легко.

Мне нравится наблюдать за тем, как играют в различных футбольных лигах. Таким образом я учусь оказывать давление на совершенно разных по своему стилю соперников, узнаю, каким образом их лучше атаковать, и в какой момент это делать.

В текущем сезоне нам, к сожалению, удалось завоевать только Кубок Испании, но он был очень важен, исходя из результатов, которые мы показывали ранее. У нас очень молодая команда, много новых игроков, поэтому этот трофей должен стать для нас поворотным моментом", — подытожил аргентинец.

Также, Месси поделился ожиданиями от предстоящего для его сборной Копа Америка: "Вся Аргентина ждет старта этого турнира! Мы долгое время не собирались на уровне сборной из-за COVID-19, поэтому каждый игрок еще сильнее хочет ускорить приближение этого турнира".

В конечном итоге, Барселона набрала 79 очков в подошедшем к концу сезоне испанской Ла Лиги, закрепившись на "бронзовой" позиции.